“Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”, a Monaco di Baviera si esibisce la nissena Emanuela Mosa, docente di violoncello presso il Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta

Nell’ambito del progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”, giovedì 16 marzo alle ore 19, l’Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera ospiterà un concerto per violoncello e pianoforte, eseguito da Emanuela Mosa e Mayaka Nakagawa. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”. Emanuela Mosa, nata a Caltanissetta nel 1998, è docente di violoncello presso il Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta. Si è esibita in qualità di solista in molte città italiane tra cui Catania, Napoli, Caserta, Brescia, Cremona, ottenendo unanimi riconoscimenti della critica e del pubblico. La pianista Mayaka Nakagawa, nata nel 1993 in Giappone, si è laureata a pieni voti presso l’Università di Musica di Tokyo tramite una borsa di studio speciale per studenti dotati, e ha poi concluso il Master in pianoforte in qualità di studente invitato speciale. Ha già al suo attivo numerosi concerti in Giappone (Tokyo, Nagoya, Nagano, Osaka, Kawasaki, Kobe). Nel 2015 viene invitata come solista in Polonia all’International Piano Festival di Nałęczów, e nello stesso anno partecipa ad un concerto a Varsavia; l’anno seguente, ancora come solista, a Cracovia. Il programma del concerto prevede la “Sonata per violoncello e pianoforte n.1 op 38 in mi minore” di Johannes Brahms e la “Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op.40” di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič.