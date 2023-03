Comitato Etico Popolare su progetto di un grande Natale: “Presentato al Sindaco di Resuttano progetto Il più Grande Natale della Sicilia”

“Apprezziamo la volontà di alcuni lettori, sulla questione eventi e Natale, ci teniamo a precisare che per un Grande Natale che veda il rilancio della promozione turistica siciliana, noi del Comitato Etico Popolare, ci stiamo lavorando da due anni; abbiamo presentato al Sindaco di Resuttano più progetti su eventi particolari e music live che potrebbero portare grandi artisti; tra questi progetti c’è appunto l’ingrandimento del Natale di Resuttano, dal titolo: “Il più Grande Natale della Sicilia”.

Lo ha affermato il presidente del Comitato Etico Popolare Antonio Cipriano che ha sottolineato: “Tale evento sarà in aggiunta al tradizionale presepe vivente unitamente ad altri grandi eventi; volendo dare continuità al Natale, dalla Festa dell’Immacolata Concezione all’Epifania…; Tutto ciò attraverso il Villaggio di Babbo Natale. Per questo – prosegue Cipriano – abbiamo già cominciato a predisporre le possibilità di chiunque volesse sponsorizzare gli eventi e lo stesso villaggio, informando che ogni sponsorizzazione avrà il giusto rilancio mediatico; allo stesso tempo informiamo che è aperto anche l’avviso per la ricerca di espositori: track food; birrai, caseifici, agricoltori, giostrai, giocolieri e qualsiasi tipo di venditore ambulante,… Informando altresì che per ragione di coordinamento spazi, si può inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 di giugno a comitatoeticopopolare@gmail.com“