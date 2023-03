Caltanissetta, Inner Wheel alla Rosso di San Secondo per “imparare dalle api”

L’Inner Wheel Club di Caltanissetta, in collaborazione con La Scuola Media “Rosso di San Secondo”, ha organizzato la conferenza “Salviamo le api, amiche dell’ambiente e della biodiversità”.

Un incontro che ha confermato l’impegno e la sensibilità del Club nisseno verso le tematiche ambientali.

Relatore d’eccezione è stato l’Avvocato Salvatore Candura che, oltre alla sua professione forense, coltiva l’hobby dell’apicoltura, mondo del quale è diventato un esperto grazie anche alle sue arnie dal quale trae il miele che consuma a uso personale.

L’intento non era quello di fornire informazioni che possono essere facilmente reperibili nei libri di scienze bensì sottolineare come questi laboriosi insetti, in ciascun alveare, rispettino un’organizzazione e gestione interna dalla quale gli esseri umani dovrebbero imparare. Un incontro che si è dimostrato affascinante per studenti e docenti presenti.





Le api vivono in una comunità pacifica in cui tutti nascono uguali e non c’è nessuno che comanda sugli altri ma ciascuno sa che deve fare la propria parte per il bene comune – ha sottolineato la Presidentessa dell’Inner Wheel Pina Adamo -. Le api non producono soltanto il miele ma sono le sentinelle del nostro ambiente perché il 75% dei prodotti che noi mettiamo a tavola sono frutto del lavoro delle api e del loro compito di impollinazione dei fiori”.

Tutelare l’ambiente per mantenerlo vivibile per questi insetti, dunque, significa fare “la propria parte per il bene comune”, quello della sopravvivenza di tutte le specie.

La conferenza si è conclusa sottolineando un altro pregio delle api: quello della produzione di un alimento, il miele, ricco di fruttosio, glucosio e sali minerali. Un alimento che dovrebbe essere più presente nelle nostre tavole per una merenda salutare e nutriente. E per iniziare la buona strada di un corretto stile di vita il club service ha concluso l’incontro offrendo agli studenti una merenda a base di miele.