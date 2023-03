Caltanissetta, giovedì il docufilm “Solo di passaggio – testimonianze in cammino migranti e la Libia”

“Solo di passaggio – testimonianze in cammino migranti e la Libia” è il docufilm che sarà presentato giovedì 16 marzo 2023 alle 16.30 a Caltanissetta nell’aula magna Leonardo Sciascia del consorzio universitario in Corso Vittorio Emanuele II, 92.

Il documentario è stato curato dall’osservatorio sul genere in crisi di Tripoli e raccoglie testimonianze crude, drammaticamente vere sul viaggio dei migranti.

Un documentario realizzato proprio in Libia e promosso dalla Convenzione dei diritti del Mediterraneo.

“Al Marsed osservatorio di genere in situazione di crisi” ha come missione quella di aiutare le vittime di violenze ed abusi sessuali durante i conflitti e per farlo ha scelto di mostrare la vera faccia del cammino dei migranti, quello che spesso non si vuole fare vedere o non si ha il coraggio di ammettere.

Il viaggio, la traversata del Sahara, gli stupri, le violenze, la violazione ripetuta dei diritti umani tutto attraverso le testimonianze di migranti.

La Convenzione per i diritti nel Mediterraneo ha istituito un tavolo tematico permanente che riguarda “La mobilità umana come diritto inalienabile”.

Dopo i saluti del Presidente del consorzio universitario Avv. Walter Tesauro e del Presidente del MoVi di Caltanissetta Filippo Maritato insieme al Presidente regionale delMoVi Ferdinando Siringo, ci sarà la visione del docufilm cui seguirà un dibattito sulla tematica moderato dalla giornalista Anna Rita Donisi.

Interverranno durante il dibattito Souad Alwaidi dell’associazione Al Marsed che ha realizzato il docufilm, Alfio Foti portavoce della Mediterranean convention on Human Rights e Leoluca Orlando ex sindaco di Palermo.

Dal 14 al 22 Marzo 2023 il docufilm sarà presentato nelle città di Messina, Favara, Acireale, Caltanissetta, Caltagirone, Mazara del Vallo, Sassari Roma.

Sarà presentato inoltre al Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) è un tribunale di opinione internazionale competente a pronunciarsi su ogni grave crimine commesso a danno di popoli e minoranze.

Nella foto di copertina: dalla strage di Cutro dove sono morti oltre 70 migranti alcuni resti della barca che sono arrivati a riva

Nell’immagine interna: un particolare della locandina del docufilm