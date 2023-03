Caltanissetta. A Palazzo Moncada mostra “Oltre la paura” e presentazione del libro “Come fosse un fiore” di Anna Giannone

CALTANISSETTA. Sabato 25 marzo alle ore 19,00 presso Palazzo Moncada si inaugurerà la mostra “Oltre la paura”, in tale occasione sarà presentato il libro “Come fosse un fiore” di Anna Giannone.

Questo nasce come una raccolta di acquerelli che l’artista dipinge ogni giorno dal lockdown all’inizio della guerra in Ucraina, come in un diario, appuntando dei pensieri che descrivono lo stato d’animo di quei giorni, ricordando anche l’incredibile Pasqua del 2020.

L’occasione della presentazione fa nascere il desiderio di conoscere il modo con cui gli altri artisti hanno affrontato questo periodo buio, e come lo hanno superato. Per questo nasce “Oltre la paura”.

Gli artisti presenti alla collettiva di arte contemporanea, che sarà visitabile a Palazzo Moncada dal 14 al 25 marzo, sono Anna Giannone, Alberto Antonio Foresta, Carlo Sillitti, Fausta Caldarella, Floriana Rampanti, Lorenzo Ciulla, Michelangelo Lacagnina, Venera Alaimo, Ivana Urso.

La mostra vuole indagare i sentimenti di quel periodo di tutti gli artisti presenti, e vedere come ognuno di loro ha elaborato quanto vissuto e lo ha superato dopo la fine dell’emergenza.

Come un passaggio dalla sofferenza della quaresima alla risurrezione, gli artisti ci mostrano una strada fatta di emozioni nuove per costruire un futuro di armonia con il pianeta. Dopo il buio della sofferenza arriva una rinascita di libertà che deve generare un’umanità nuova. La mostra sarà fruibile fino al 14 aprile dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 17 alle 20.00