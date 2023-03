A Messina risultati di valore assoluto al The Combat Show 9 con protagonisti gli atleti nisseni del Team Celestri della Stargym

Ancora risultati di valore assoluto per il Team Celestri della Stargym Caltanissetta, stavolta in occasione del The Combat Show 9 a Messina. Gli atleti presentati per il gala serale dal Team Celestri della Stargym di Caltanissetta hanno ottenuto brillanti risultati.

In particolare, il diciannovenne Angelo Palermo (Team Celestri) s’è laureato campione italiano k1 classe A msp con un match spettacolare contro il forte Raffaele Daidone (Team Calogero). Altro risultato di rilievo quello di Francesca Palermo 13 anni che s’è laureata campionessa regionale NGF cat. 40 kg (New Generation Figth) in un match entusiasmante. Matteo Bellone, 11 anni, infine, ha vinto il torneo NGF cat -55 kg.