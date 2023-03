15enne si accascia a terra e muore, tragedia durante festa: disposta l’autopsia

Tragedia la scorsa notte a Genova dove un ragazzo di 15 anni è morto in seguito ad un malore, accusato durante una festa in un appartamento nel quartiere di Castelletto. Nell’abitazione con lui erano presenti una quindicina di coetanei: da quanto emerso il ragazzo si sarebbe accasciato a terra all’improvviso.

Soccorso dagli amici che hanno chiesto aiuto, sul posto il 118 che ha a lungo tentato di rianimarlo ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare.Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile. Dai primi accertamenti non ci sarebbe stato durante la serata abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

I militari hanno ritrovato alcune paia di guantoni da boxe, che sono stati usati per simulare dei mini-incontri ma al momento si esclude che il decesso sia avvenuto in seguito ad un trauma. Sul corpo nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia