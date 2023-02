Un murales per non dimenticare. A Nichelino Giulio “Rosk” Gebbia lo dedica al grande Primo Levi

SERRADIFALCO. Un murales per non dimenticare. Nel Giorno della Memoria, anche l’arte, con lo street artist serradifalchese Giulio Gebbia è scesa in campo e lo ha fatto con un grandioso murales dedicato alla memoria di colui che, tra i primi, contribuì con il suo romanzo “Se questo è un uomo” a far conoscere al grande pubblico la storia dell’Olocausto e della Shoah nei campi di concentramento, e cioè Primo Levi.

Giulio Rosk Gebbia ha realizzato il murales a Nichelino in provincia di Torino. L’opera, che ritrae una posa di Primo Levi, è stata realizzata nella facciata di un palazzo di sei piani il cui lato si affaccia su piazza Dalla Chiesa che è il luogo nel quale ogni anno i ragazzi delle scuole partecipano al progetto del Treno per la Memoria, il viaggio ad Auschwitz per conoscere gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e portare avanti in questo modo la memoria della Shoah.