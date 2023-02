Sommatino. L’amministrazione comunale rassicura i genitori degli alunni: “Abbiamo già provveduto ad effettuare diversi interventi”

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook una nota nella quale, in estrema sintesi, ha inteso rassicurare i “genitori preoccupati” che vengono chiamati in causa addirittura per “rischi per la salute” dei piccoli studenti.

“Sin dal nostro insediamento – si sottolinea nella nota – abbiamo avuto cura della situazione scolastica, sia per quanto riguarda la mensa, iniziata nei tempi previsti, sia per il riscaldamento dei relativi ambienti. Abbiamo già provveduto ad effettuare diversi interventi di manutenzione dei riscaldamenti esistenti ed abbiamo programmato gli interventi seguenti, necessari a migliorare la situazione attuale”.

“E questo – prosegue l’amministrazione comunale – perchè questa Amministrazione programma, non vive alla giornata e, soprattutto, si preoccupa di approvare i Bilanci e gli esercizi finanziari necessari anche a portare a termine interventi che da 3 anni non venivano nemmeno programmati, applicando soluzioni definitive volte ad eliminare i problemi, e non solo a rinviarli di mese in mese; invitiamo dunque qualcuno a non inseguire le determine degli uffici per dire la propria, causando apprensione ed allarmismo, perchè con questa Amministrazione si segue un percorso programmatico comune”.