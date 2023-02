Sollevamento pesi. Ottimi risultati per la sezione giovanile Fiamme Oro di Caltanissetta alla fase regionale

Nel fine settimana a Ficarazzi (Palermo) si sono svolte le prime fasi open di qualificazione ai “Campionati Italiani Assoluti” e “Under 17” di pesistica olimpica. I ragazzi della sezione giovanile Fiamme Oro di Caltanissetta si sono distinti tra i primi posti delle varie categorie di peso e classi di età.

Federico La Barbera ha ribadito la sua supremazia nella categoria dei 55 kg assoluti con 235 kg di totale sollevati, ottenendo anche il miglior risultato tecnico; Manuel Di Maria si è imposto nella categoria dei 61 kg con 221 kg di totale.

Tra i giovanissimi esordienti Mattia Riggi, nella categoria dei 49 kg under 17, ha ottenuto il 3º miglior risultato con 96 kg totali sollevati e Ginevra Panebianco ha sollevato 64 kg totali. Questo buon inizio, in una stagione ricca di impegni, lascia ben sperare per i risultati che potrebbero arrivare.