Serradifalco. Per Carnevale, oltre a balli e divertimento c’è la novità dei Quartieri in Festa

SERRADIFALCO. Carnevale 2023 all’insegna di tanto divertimento ma anche di novità, quello che l’amministrazione comunale sta organizzando con gli assessori Rosa Insalaco (Tempo Libero, Turismo e Spettacoli) ed Enza Surrenti (Cultura e Servizi sociali).

L’evento di quest’anno, che segna una ripresa dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid 19, è patrocinato dalla Pro Loco diretta dal presidente Piera Iannello. Oltre all’immancabile festa finale all’aperto davanti al palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto di martedì 21 febbraio che sarà presentata dal giornalista Michele Bruccheri, è prevista tanta musica, balli e premiazioni di maschere.

La novità, invece, è quella Quartieri in Festa. L’assessore Rosa Insalaco ha invitato gli abitanti a dare un tocco di colore al proprio quartiere in modo da rendere ancora più bello e coinvolgente il Carnevale a Serradifalco. Insomma, un carnevale festa della musica e del divertimento, ma anche del colore. Nella serata conclusiva, oltre alle migliori maschere, è previsto che una giuria premierà il quartiere serradifalchese con il miglior abbellimento. Ad ogni zona partecipante sarà consegnata una pergamena ricordo. La serata di festa sarà trasmessa in diretta streaming da New Radio Station. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 333 8285997; 388 3899200 e 327 1559908.