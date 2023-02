Serie D. Sancataldese sconfitta 2-1 in rimonta dal Castrovillari dopo l’iniziale vantaggio su rigore di Bonanno

Sconfitta beffarda, per di più in rimonta, per la Sancataldese, in casa contro il Castrovillari. Il match s’è chiuso 1-2 dopo che i verdeamaranto erano passati in vantaggio alla mezzora del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Bonanno.

Un gol che è sembrato indirizzare la partita nella giusta direzione, ma che, alla fine, cos non è stato. Il Castrovillari, infatti, con una condotta di gara spregiudicata, è riuscita a ribaltare l’esito del match. Al 56′ è stato Janneh a pareggiare il conto, mentre al 91′, dunque in piena zona Cesarini, è stato Asllani a punire la difesa di una Sancataldese apparsa non in una delle sue giornate migliori.

Una sconfitta che non crea conseguenze nefaste immediate nella classifica della squadra di Pietro Infantino, ma che i verdeamaranto non devono in alcun modo sottovalutare, anche perchè la Sancataldese deve raggiungere prima possibile quella quota salvezza necessaria per assicurarsi anche per la prossima stagione la permanenza in serie D.

I verdeamaranto sono rimasti fermi a quota 31, a + 7 dalle due squadre che si trovano a pari merito nella griglia dei play out e cioè San Luca e Real Aversa che sarà anche il prossimo avversario dei verdeamaranto domenica prossima.