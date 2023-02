Serie B. Assist decisivo del bomber nisseno Ernesto Torregrossa e gol di Tourè: vola il Pisa e si rilancia nella corsa per la serie A

Stavolta, in serie B, in occasione della sfida di campionato contro il blasonato Parma, Ernesto Torregrossa non ha indossato i panni consueti del bomber, ma quelli dell’uomo assist e così ecco che, quando ormai la partita si stava chiudendo sullo 0-0, proprio il bomber figlio d’arte, ha imbucato il pallone giusto per Tourè che ha messo a segno il gol partita all’82’.

Una gran bella prodezza, quella dell’attaccante nisseno che ha permesso al suo Pisa di riportarsi in piena zona promozione. Infatti con la vittoria sul Parma il Pisa si è portato a quota 41 in classifica, ad una sola lunghezza dalla Reggina quarta e a 2 punti dal Bari terzo.

Dunque, la corsa verso la serie A è più che mai lanciata con il bomber nisseno che, come già avvenuto con il Brescia, punta a conquistare una seconda promozione in serie A con i colori nerazzurri del Pisa.