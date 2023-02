Sanremo, Ultimo: “Non cerco rivincita, voglio lasciare un ricordo diverso”

“Sto partendo per SANREMO. Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco. Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con SANREMO e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche”. Lo scrive su suoi profili social Ultimo, che torna in gara al festival con il brano ‘Alba’ a quattro anni dal secondo posto conquistato nel 2019 con ‘I tuoi particolari’ e finito tra le polemiche.

“Lo dico anche ai miei fan: non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco. Godetevi la musica e godetevi Alba. Buon SANREMO a tutti, vi voglio bene!”, conclude