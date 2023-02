Sanremo: Amadeus legge un messaggio di Zelensky: “ascolteremo insieme la canzone di vittoria”

“Un giorno ascolteremo insieme la nostra canzone di vittoria”. E’ il messaggio finale contenuto nella lettera indirizzata all’Italia e al Festival di Sanremo dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le sue parole, dopo le polemiche che hanno accompagnato la vicenda, sono state lette sul palco dell’Ariston da Amadeus prima dei verdetti finali della kermesse.

Ore 2.12. “L’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra, insieme al mondo libero” ha scritto Zelensky in uno dei passaggi della lettera, e “ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che avvicinano questo successo”. Infine, “voglio invitare i trionfatori del Festival di Sanremo a Kiev nel giorno della nostra vittoria” ha affermato il presidente dell’Ucraina.

Anche la band rock ucraina degli Antytila ha un messaggio per il pubblico italiano dopo essersi esibita. “L’Ucraina combatte e reiste e vincera’, grazie mille Sanremo” dice il cantante in italiano. E nella sua lingua: “L’Ucraina sta combattendo e non si arrende, tutto il nostro Paese sta combattendo una guerra che non abbiamo iniziato noi per il futuro, la liberta’ e per i nostri ideali e principi in comune”.