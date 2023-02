Questa la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi quattrodici cantanti in gara.

Marco Mengoni,

Elodie,

Coma_Cose,

Ultimo,

Leo Gassmann,

Mara Sattei,

Colla Zio,

Cugini di Campagna,

Mr. Rain,

Gianluca Grignani,

Ariete,

gIANMARIA,

Olly,

Anna Oxa.