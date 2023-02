San Cataldo. Finanziato al Comune con i fondi del Pnrr il progetto “Gruppo appartamento per disabili”

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha raggiunto l’obiettivo previsto dalla Sotto componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativo ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, grazie alla Convenzione sottoscritta tra il Distretto Socio-Sanitario e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale alle politiche sociali Gabriele Amico.

Il progetto “Gruppo appartamento per disabili psichici” è stato valutato positivamente dall’Amministrazione centrale e avrà una durata di tre anni. La proposta progettuale mira a cambiare la visione sociale e culturale sulla patologia psichiatrica, supportare le persone con disabilità nell’inserimento sociale, potenziare le loro capacità e competenze e garantire le loro necessità quotidiane.

Il progetto prevede la promozione di modelli di vita indipendente, come il “Gruppo appartamento”, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, per individuare gli utenti che beneficeranno dei vari servizi proposti, come lo sviluppo delle competenze digitali e l’inserimento nel mercato del lavoro. Il valore del progetto è di 79mila euro, un’altra risposta nel sociale da parte della nostra amministrazione, che si unisce agli altri interventi già comunicati in precedenza.