San Cataldo. Ernesto Trapanese insignito dall’Ars del riconoscimento di “Professionista siciliano nel mondo dello spettacolo”

SAN CATALDO. Un nuovo quanto prestigioso riconoscimento per l’artista sancataldese Ernesto Trapanese che è stato insignito di un riconoscimento da parte dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) come “Professionista siciliano nel mondo dello spettacolo”.

In questi giorni Ernesto Trapanese, artista affermato a livello nazionale, ha tenuto a Casa Sanremo, in occasione del Festival di Sanremo 2023 una masterclass rivolta agli artisti emergenti. L’artista sancataldese, commentando il riconoscimento, s’è detto emozionato per un premio giunto del tutto inatteso. “Grazie di vero cuore – ha detto – è un enorme riconoscimento per me, ne sono orgoglioso e grato. Essere gratificati dal Governo della propria regione è motivo di grande soddisfazione!”.

In particolare, Trapanese ha ringraziato gli on.li Fabrizio Ferrara e Riccardo Gennuso, rispettivamente Presidente e Componente della V Commissione ARS. Trapanese ha poi ringraziato Casa Sanremo, il Consorzio Gruppo Eventi, il maestro Ciro Barbato e la Dott.ssa Maria Puca per questa opportunità. “Dedico tutto questo – ha concluso – ai miei genitori, non più su questa terra ma sempre con me e a mia moglie, il più grande pilastro della mia esistenza.”