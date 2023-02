Riesi. Piantati due alberi all’ingresso del Palazzo di Città da Amministrazione comunale e volontari del servizio civile

RIESI. L’Amministrazione Comunale con la presenza degli Assessori Domenico Pistone e Gaetano Ievolella, insieme alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile Riesi , a titolo simbolico, hanno piantato due alberi di agrumi nell’aiuola di ingresso del Palazzo di Città.

“L’atto della piantumazione – ha spiegato il sindaco Chiantia – è un gesto simbolico che ci aiuta a prendere coscienza del nostro presente e prenderci cura del nostro futuro. Coscienti di poter fare di più ma consapevoli che occorre iniziare a prendere cognizione della nostra posizione nel mondo, invitiamo seppur per un’ora, con coscienza a iniziare ad utilizzare meno carta per la stampa, a non aumentare eccessivamente i riscaldamenti, a utilizzare meno l’auto, a consumare meno acqua e utilizzare tutte le accortezze per prendere d’impegno iniziando da piccoli gesti, a costruire un futuro migliore. Il 16 febbraio, infatti, il Parlamento ha istituito la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.