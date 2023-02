Riesi. Ci sono i bandi per 3 nuovi progetti di servizio civile universale del Comune. Istanze entro le ore 14 del 10 febbraio

RIESI. Il Sindaco ha annunciato la pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per la selezione dei volontari da impiegare nei nuovi progetti di servizio civile universale del Comune di Riesi.

L’Assessore ai Servizi Sociali Rosa Pilato ha sottolineato che sono tre i progetti presentati: “Argento vivo” per offrire in continuità assistenza agli anziani e “Informazione a portata di mano” per orientare ed informare i cittadini sui servizi e le opportunità offerte dal nostro territorio, “Giro giro tondo” per migliorare le condizioni di vita generale dei minori fragili, favorendo la loro socializzazione e il loro bagaglio formativo e culturale. La domanda per potere partecipare al nuovo bando di selezione dovrà essere presentata on line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio.

Per scegliere il progetto per il quale intendi partecipare bisogna verificare le aree di proprio interesse utilizzando la piattaforma “Scegli il tuo progetto”. Per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, si può fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.