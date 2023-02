Per Sicily by Car convenzione con il ministero del Turismo

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presente alla cerimonia inaugurale della BIT – Borsa Internazionale del Turismo – aperta oggi a Milano, ha voluto recarsi in visita allo stand Sicily by Car per la presentazione in anteprima mondiale di Villa del Gattopardo, la settecentesca dimora dei Principi di Lampedusa completamente restaurata e dedicata all’ospotalità di lusso. La dimora, di proprietà di Tommaso Dragotto, presidente e fondatore di Sicily By Car, entra a far parte del circuito di green mobility del progetto “Donna Sicilia”. In occasione della visita allo stand del ministro Santanchè, è stata ufficilmente siglata la convenzione tra il ministero del Turismo e Sicily by Car per offrire condizioni di nolo agevolate per i collaboratori del ministero.

“Siamo particolarmente onorati di questa convenzione che sigla una proficua partnership con il ministero al quale, per vocazione imprenditoriale, siamo fisiologicamente legati. Questo nuovo traguardo è per noi uno sprone al miglioramento continuo ed all’innovazione dei nostri servizi, con l’orgoglio di rappresentare, adesso anche all’estero, la sana imprenditoria italiana”, ha commentato Dragotto.

