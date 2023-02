Mussomeli, Seminaristi per le Quarantore Madrice. Impegno Arciconfraternita e parrocchiani. Partecipata processione con canti e banda musicale (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Nella mattinata domenicale del 19 febbraio 2023, si sono concluse nella Chiesa Madre – Parrocchia San Ludovico, di cui è Arciprete parroco Padre Achille Lomanto, le Sante Quarantore iniziate lo scorso giovedì mattina. Nelle tre giornate si sono alternate nel canto dei Vespri e l’omelia, rispettivamente Padre Liborio Franzù, parroco di Cristo Re, Padre Domenico Lipani, Arciprete parroco di Sommatino, e Padre Pietro Genco che per oltre un decennio è stato già alla guida della nostra parrocchia matricese. Hanno partecipato anche Padre Vincenzo Giovino,parroco della Trasfigurazione il diacono Pierenzo Costanzo e i fraticelli della Copiosa Redenzione. Il rito conclusivo delle Sante Quarantore è stato affidato al rettore del Seminario don Aldo Amico con i seminaristi della diocesi che hanno partecipato alla celebrazione. Presenti con i rispettivi labari, le delegazioni della Congregazione di San Pasquale e quella di San Giuseppe. Presente anche il sindaco Giuseppe Catania. Una ricorrenza sentita e partecipata ed assai apprezzata dal nuovo Arciprete Padre Achille Lomanto che, compiaciuto, ha voluto ringraziare tutti quanti che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato alla riuscita delle celebrazioni eucaristiche: L’Arciconfraternita del SS. Sacramento, il coro parrocchiale, l’Azione cattolica, i catechisti, il gruppo famiglie e i ministri dell’Eucaristia. Al termine è snodata la processione con l’Ostensorio sorretto dal Rettore del Seminario in direzione della chiesa di Sant’Antonio. Il percorso processionale è stato accompagnato dalla Filarmonica di Mussomeli attraverso la Via Barcellona, il tratto della Piazza Umberto, Via Scalea, Via Trabia, Via Dante fino a raggiungere la chiesa di S. Antonio, dove Le Sante Quarantore avranno la conclusione finale il martedì sera con il canto del Te Deum e la breve processione nella piazza Manfredi Chiaramonte.