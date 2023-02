Mussomeli, Oratorio Madrice benedizione Crocifisso e dono della Famiglia Morreale all’Arciconfraternita

MUSSOMELI – Naturale e comprensibile la commozione dell’ex Priore dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice di Mussomeli Mario Morreale che assieme ai propri congiunti, domenica pomeriggio 26 febbraio 2023 presso l’Oratorio della Madrice, ha presenziato alla benedizione del Crocifisso che lui , la sorella e la mamma, intendono donare all’Arciconfraternita in memoria del proprio padre “zi Vastianu Morreale” per il suo forte attaccamento dimostrato in vita al sodalizio e che per tanto tempo ne fu attivo amministratore. Ha benedetto il Crocifisso e i numerosi confrati e consorelle presenti, intervenuti al rito delle tradizionali “Cadute” l’Arciprete Padre Achille Lomanto. Visibilmente commosso così Mario Morreale: ”Ritorniamo ad essere attivi più che mai. L’Arciconfraternita, assieme alla mia famiglia, è sempre nel nostro cuore, nei miei pensieri sempre con mio padre dove sono cresciuto”. Da ricordare che il compianto ed apprezzatissimo “zi Vastianu” era venuto a mancare tre anni fa lasciando un vuoto nella famiglia.