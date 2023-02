Mussomeli, Assemblea Fratres bilanci e relazioni approvati e donatori premiati. Eletto il Consiglio direttivo l’impegno continua

MUSSOMELI – L’Assemblea annuale del Gruppo donatori di sangue Fratres, svoltati domenica scorsa 26 febbraio 2023, è stata caratterizzata, nella mattinata, con la partecipazione nella Chiesa di Sant’Enrico alla Messa del Donatore, mentre nel pomeriggio, al Chichibio alla partecipazione all’Assemblea annuale degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 rispettivamente con le attività svolte e da svolgere. Sono state presentati bilanci e relazioni che l’assemblea, dopo alcuni interventi in sala, ha approvato all’unanimità. Si è passati, successivamente, alla premiazione (con medagliette e targhe), del 35 donatori in elenco di cui, purtroppo, diversi assenti, fra gli applausi della sala gremita di donatori. Da sottolineare che il primo riconoscimento con targa, fatto pervenire successivamente alla famiglia, è stato riservato alla memoria dell’indimenticabile già Presidente Fratres Totuccio Alessi, deceduto nel corso dell’anno. Sono questi i nominativi con le varie donazioni effettuate: (10 donazioni) Nola Francesco, Mistretta Francesco, Capitano Giuseppe, Callari Maria, Amico Maria Carmela, Genuardi Giuseppina, Genuardi Francesca, Collura Silvio, Callari Antonio, Barba Adriana, Bertoloni Calogera, Bonfante Enzo, D’Ambra Ciro; (25 donazioni) Barba Salvatore, Bortolotto Vincenzo, Cacciatore Gian Paolo, Callari Carmelo, Genco Marco, La Rosa Giuseppe, Mantio Vincenzo, Messina Calogero Salvatore, Militello Giuseppina, Militello Giuseppe, Morreale Sebastiano, Noto Walter Maria, Palmeri Maria, Sciortino Luigi, Sorce Pasquale Antonio, Sorce Enza; (35 donazioni) Langela Maria Eugenia; (50 donazioni) Lanzalaco Giuseppe, Sorce Giuseppe Giovanni, Scannella Salvatore, Canalella Mario, Russo Salvatore. Intorno alle 20, insediatasi la Commissione Elettorale, sotto la presidenza di Vittorio Catania e dei componenti Riggio Enza e Riggio Teresa ha avuto inizio le operazioni di voto e di successivo scrutinio che hanno determinato l’elezione del nuovo consiglio direttivo che così composto Sorce Vincenzo con voti 94, Genco Calogero voti 92, Misuraca Filippo voti 88, Pastorello Marilena 80, Munì Vincenzo voti 76, Barba Osvaldo 70, Caruso Enzo voti 51.I lavori Assembleari sono terminbati alle 22,55. (IN ELABORAZIONE ALTRI VIDEO)