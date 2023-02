Michele Mancuso (FI): “Il Sant’Elia di Caltanissetta resta l’unico ad avere il requisito per la nascita del Policlinico universitario”

“Spiace constatare che qualcuno prova ad interpretare in maniera assolutamente inesatta, il testo dell’emendamento approvato ieri notte, durante il varo della finanziaria regionale, relativo alla costituzione del quarto policlinico siciliano. Al fine di chiarire una volta per tutte la questione che negli anni passati, ha alimentato per diversi mesi un dibattito rispetto la territorialità del Policlinico, mi corre l’obbligo di citare l’emendamento che recita testualmente ‘l’Assessore regionale della salute, d’intesa con l’Assessore regionale dell’istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione'”. Lo puntualizza in una nota il deputato regionale di Fi Michele Mancuso “Adesso – aggiunge – inizieranno tutti gli iter amministrativi e burocratici che porteranno alle valutazioni tecnico~giuridiche, rispetto la territorialità che dovrà assumere il Policlinico. Preciso che rispetto alla prima stesura non si prevedono altri Dea di II livello oltre al Sant’Elia di Caltanissetta che resta l’unico ad avere il requisito per la nascita del Policlinico universitario”.

Mancuso annuncia che vigilerà “affinché Caltanissetta che gode di un ospedale Dea di II livello e che quindi ha tutti i requisiti per richiedere la costituzione del policlinico sul suo territorio, possa intervenire da protagonista sulle scelte che la Regione Siciliana nei prossimi mesi dovrà affrontare. Sicuro che i miei colleghi deputati della Provincia di Caltanissetta , saranno anche loro sensibili , affinché gli errori che tanti anni addietro sono stati commessi , non si verifichino ancora, soprattutto su tematiche di importante rilevanza rispetto lo sviluppo economico-culturale del nostro territorio”. (