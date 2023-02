Meteo: migliora il tempo in Sicilia e le temperature ricominciano a salire

In questo fine settimana si conferma l’annunciata rimonta anticiclonica, con il tempo che è migliorato anche all’estremo Sud e con le temperature che ricominciano a salire, pur facendo registrare ancora valori sottozero tra le ore notturne e mattutine.

L’alta pressione rimarrà la protagonista assoluta per diversi giorni anche nel corso della prossima settimana. Da segnalare solo il rapido passaggio della coda di un fronte freddo, diretto verso la Grecia e la Turchia, sul medio Adriatico e al Sud tra domani (domenica) pomeriggio e lunedì, ma con scarse conseguenze in termini di precipitazioni. Il rinforzo di venti nord-orientali relativamente freddi- affermano i meteorologi Meteo Expert – manterrà in queste zone le temperature ancora inferiori alla norma. Il contesto generale è comunque per un aumento termico, con valori in settimana anche sensibilmente sopra le medie stagionali, specie in quota con lo zero termico vicino anche ai 3000 m.

La stabilità atmosferica si tradurrà in assenza di piogge, un’assenza perdurante che preoccupa le regioni di Nordovest dove i fiumi registrano livelli idrometrici anche inferiori a quelli di un anno fa, oltre al rischio nebbie intorno a metà settimana.