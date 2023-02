Matteo Salvini in visita allo stand della Sicilia alla Bit

ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato a Milano la Borsa Internazionale del Turismo. La BIT, la più grande manifestazione italiana nel settore, espone le migliori offerte del mercato turistico italiano ed internazionale.

Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese che porta investimenti, lavoro e crescita. Un volano anche per la Sicilia, regione per la quale il Ministro Salvini assicura massimo impegno.

“Proprio per questo, è e sarà fondamentale dotare la regione delle migliori infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, navali e aeroportuali per chiamare il maggior numero di turisti e per far splendere questo meraviglioso Paese anche attraverso la Sicilia in tutto il mondo. Il mio impegno è e rimarrà totale. Lunga vita alla cultura e alle bellezze siciliane, da tutelare e valorizzare sempre” ha dichiarato Matteo Salvini.

