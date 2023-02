MARIANOPOLI. Siciliacque ha reso noto che stamani è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, diramazione Marianopoli, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in c.da Centosalme in territorio di Marianopoli.

Ciò ha portato alla conseguente sospensione della fornitura idrica al comune di Marianopoli. Si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 8 di domani 4 febbraio.