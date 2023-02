Marathon Caltanissetta presente alla 9^ Maratonina dei Nebrodi

Con la 9ª Maratonina dei Nebrodi, andata di scena domenica scorsa a Sant’Agata di Militello, si è avviato il 21º grand prix di maratonine della Sicilia.

Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti siciliani e non.

La gara è stata arricchita da una fantastica giornata di sole e mare, con un percorso che ha permesso ai runners di godere della bellezza della natura nebroidea.

Tra i partecipanti vi erano anche sei runners della Marathon Caltanissetta, che si sono distinti per la loro abilità e determinazione. Il primo della squadra a tagliare il traguardo è stato Giuseppe Fasciana, per lui un crono di 01h37’01”; veterano nella corsa, continua ad avere risultati sorprendenti, capaci di entusiasmare, a gran misura, i compagni più giovani. Luigi Trentuno, a breve distanza da Giuseppe, si è posizionato al 2º posto nella sua categoria (SM65), con un tempo di 01h39’11”; quasi onnipresente a tutte le manifestazioni podistiche, Luigi, incassa per l’ennesima volta risultati da incorniciare.

Salvatore Lamarca e Francesca Guarneri hanno concluso in 01h46’02”, con Francesca che si è posizionata al 3º posto nella sua categoria (SF35). Davide Dibenedetto e Domenica Cannistraci hanno anche completato la gara con tempi rispettivamente di 02h02’46” e 02h04’20″.

La squadra della Marathon Caltanissetta ha fatto un ottimo lavoro, tutti gli atleti hanno dimostrato il loro talento atletico e grande spirito di squadra.

La gara è stata vinta da Francesco Mangano (Monti Rossi Nicolosi) 1h17’02” e la ceca Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1h21’19”.

In conclusione, la 9ª Maratonina dei Nebrodi è stato un evento che ha permesso ai runners di mettersi alla prova e di vivere un’avventura indimenticabile nella meravigliosa Sicilia.

Appuntamento al 26 marzo ad Agrigento per la Mezza maratona della Concordia.