La voce della nissena Paola Sortino conquista Firenze, 2° posto nella sezione “Musical: il concorso” di Danzainfiera

Un meritato secondo posto è stato conquistato dalla dodicenne nissena Paola Sortino alla tredicesima edizione di Danzainfiera di Firenze nella sezione “Musical: il concorso”.

La manifestazione si è svolta nell’antica e prestigiosa cornice Fiorentina di Fortezza dal Basso.

Ottantacinque i partecipanti a “Musical: il concorso”, provenienti da ogni parte d’Italia ma Paola Sortino, con la sua determinata indole competitiva, non si è lasciata intimorire. La piccola artista è salita sul palco con la sua esuberante personalità e ha sfoggiato con sicurezza tutti gli insegnamenti che negli anni ha ricevuto dalla sua maestra Mariangela Rizza della scuola di canto Mast79.

Paola ha gareggiato nella categoria “Allievi”, con artisti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, portando il brano “Out here of my own”, tratto dal musical Fame. La performance della cantante, la più giovane della sua categoria, è stata apprezzata dai dodici componenti della giuria, che hanno apprezzato l’esibizione formulando i giudizi lusinghieri che hanno consentito a Paola di raggiungere l’obiettivo sperato.





Non è la prima volta che Paola sale sul palco. A Caltanissetta si è esibita diverse volte anche all’interno di manifestazioni cittadine come, ad esempio, “Natale in Rosa” riscuotendo ogni volta il gradimento del pubblico e tanti applausi.

Un percorso canoro che la cantante continuerà a coltivare con il supporto della sua insegnante per far aumentare non soltanto la passione ma anche il talento.

“Sono fiera del lavoro svolto dalla mia giovanissima allieva – ha commentato a margine della manifestazione la maestra Mariangela Rizza -. Paola, in un parterre di artisti preparati, provenienti dalle più importanti scuole di musical a livello nazionale, ha portato avanti il nome della nostra scuola e soprattutto della nostra città”.