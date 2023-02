Incidente mortale in galleria: padre e due figli deceduti nello scontro frontale con un Tir

L’atleta paralimpico Andrea Silvestrone e due dei tre figli (8 e 14 anni) che viaggiavano con lui in auto sono le tre vittime del tragico frontale avvenuto in A14, nella galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Lo schianto è avvenuto con un Tir.

Ferito il terzo figlio di 12 anni trasportato in elisoccorso all’ospedale di Ancona. Campione di tennis paralimpico affetto da Sclerosi multipla, Silvestrone era originario di Montesilvano, nel pescarese ed era un atleta paralimpico noto per il suo impegno nel campo sportivo e sociale.