Impatto violentissimo tra due moto: tre persone perdono la vita

Scontro tra due moto con tre vittime. E’ l’ennesimo tragico bilancio della strada, stavolta verificatosi in provincia di Latina. Qui sulla Strada Regionale 82 nei pressi del Santuario Maria Santissima della Civita, si sono scontrate due moto.

Raccapricciante il bilancio con tre persone, di 43, 46 e 23 anni, che hanno perso la vita. Un impatto violentissimo, al punto che, per recuperare la salma di uno dei tre motociclisti s’è dovuto far ricorso all’intervento dei vigili del fuoco in quanto era finito in una scarpata.

Sul luogo del fatale sinistro, oltre al 118, anche i Carabinieri che in queste ore sono impegnati nella ricostruzione della dinamica che ha portato a questo incidente.