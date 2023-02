Il Nisseno Giuseppe Licata è tra i consiglieri eletti in Lombardia

Da Caltanissetta a Varese e, adesso, nell’aula consiliare della Regione Lombardia come consigliere eletto.

E’ quanto sta vivendo Giuseppe Licata, originario di Caltanissetta ma trapiantato a Varese quando, 15 anni fa, è stato tra i vincitori del concorso come responsabile informatico della Prefettura.

Si tratta di Giuseppe Licata, 45 anni e all’attivo un’esperienza in politica.

Dal 2014, infatti, è stato eletto Sindaco di Lozza, Comune nel quale

vive e dove è stato riconfermato per il secondo mandato con il settanta per cento dei voti. In precedenza è stato eletto due volte in consiglio provinciale occupandosi in particolare di politiche del lavoro, bandi europei, digitalizzazione e bilancio.

Coordinatore provinciale di Italia Viva e oggi eletto consigliere regionale.

Una passione, quella della politica dell’impegno attivo per il proprio territorio, che Giuseppe Licata condivide con il fratello Salvatore, ex consigliere comunale di Caltanissetta e uno dei candidati a sindaco nell’ultima tornata elettorale con la lista “Orgoglio Nisseno”.

Per Giuseppe Licata, tra i sette consiglieri eletti nella provincia di Varese e tra i tre consiglieri regionali del Terzo Polo, inizia una nuova avventura che, come ha immediatamente commentato dopo i risultati elettorali, attribuisce al lavoro di un “gruppo straordinario e a un progetto politico pieno di concretezza”.