Giovane Orchestra Sicula si esibisce per raccogliere fondi per l’associazione Con.Vi.Vi. l’autismo

Scroscianti sono stati gli applausi del numeroso pubblico che era presente lo scorso 10 febbraio nella Cattedrale di Palermo per assistere al concerto della Giovane Orchestra Sicula, orchestra Sinfonica del Centro Sicilia. Evento che ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino per i ragazzi autistici dell’associazione Con.Vi.Vi. l’autismo.

Un evento speciale che ha visto unirsi alla GOS maestri e professori delle più alte istituzioni musicali dell’isola. Più di 50 i professionisti che hanno sposato l’iniziativa e che hanno supportato il progetto “giovani in orchestra” portato avanti appunto dalla GOS per 10 anni.

Presente anche il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Marco Betta, anche lui sostenitore del progetto. Una GOS che dimostra giorno dopo giorno di mettere alla prova le qualità dei giovani mettendo loro accanto professionisti di chiara fama. Così il maestro Capizzi: “È stato un evento magico, ho avuto l’onore e il piacere di condividere questa iniziativa con amici e maestri con una immensa esperienza, e li ringrazio per avere accettato di suonare con la GOS per un evento così importante.

Che dire, è ormai consolidato che il progetto giovani in orchestra funziona, a dirlo appunto sono i fatti e questo mi riempie di orgoglio”. Il Concerto è stato organizzato assieme al Coro Nazionale Polizia di Stato di Palermo coordinati dal direttore artistico Alberto Profeta e dal presidente Raffaele Palma. Partecipe anche il grande baritono Simone Alaimo.