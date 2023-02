Gela, Anas annuncia il completamento della tangenziale, plauso dei parlamentari della Lega

“Pubblicato da Anas il bando relativo ai lavori di completamento della Tangenziale di Gela in Sicilia, per un totale di circa 304,4 milioni di euro. I fondi stanziati riguardano anche interventi con nuove tecnologie per innalzare gli standard di sicurezza, migliorare l’efficienza e il comfort di guida. Un altro importante passo avanti verso la velocizzazione dei lavori e la realizzazione di un’opera strategica e attesa per la viabilità tra i comuni delle province di Caltanissetta e Catania con il resto della Sicilia. L’ennesimo segnale di attenzione, da parte del Mit guidato da Matteo Salvini, al territorio siciliano”.

Così in una nota i parlamentari siciliani della Lega Nino Minardo, commissario regionale, Nino Germanà, segretario della commissione Lavori pubblici al Senato, Anastasio Carrà e Valeria Sudano.