Expocook 2023, Tamajo: «Importante segnale di ripartenza. Necessario fare rete e creare sinergie»

«Creare rete e nuove sinergie è necessario per rafforzare le imprese ed esaltare la genuinità dei prodotti del nostro territorio. Per realizzare tutto questo è molto importante affiancare gli imprenditori nel percorso di rinnovamento anche attraverso l’innovazione tecnologica. Le istituzioni devono viaggiare di pari passo con il cambiamento della società e le iniziative intraprese dal governo Schifani vanno proprio in questa direzione. Per noi, eventi come Expocook rappresentano un importante segnale di ripartenza dal Covid».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione dedicata alla ristorazione, che si è tenuta questa mattina alla Fiera di Mediterraneo di Palermo. Expocook, giunta alla settima edizione e forte di oltre 200 espositori, è in programma dal 6 al 9 marzo nel complesso fieristico del capoluogo siciliano.