Eccellenza. Nissa in dieci sconfitta 1-0 nel derby con la Nuova Città di Gela. Decide nel finale il gol di D’Amico

La Nissa è uscita battuta 1-0 nel derby provinciale d’Eccellenza contro la Nuova Città di Gela sprecando la classica occasione per mantenere una certa distanza tra sè e la zona play out. E invece così non è stato perchè, al culmine di un match nel quale ha giocato per un tempo in dieci per l’espulsione di Di Biase, ha incassato nel finale un gol beffardo che gli ha impedito di cogliere almeno il pari.

Ad inizio partita minuto di silenzio in memoria dei giornalisti nisseni Lino Lacagnina e Pippo Grosso. La partita ha visto le due squadre affrontarsi senza timori reverenziali. Il Nuova Città di Gela ci ha messo agonismo, gamba e carattere, ma anche la Nissa non s’è tirata indietro. L’espulsione di Di Biase al 44′ è sembrata complicare non poco i piani di una Nissa che non immaginava certo di dover disputare il resto della gara in inferiorità numerica. Il centrocampista biancoscudato è stato espulso per doppia ammonizione.

Nella ripresa la Nissa, con Esposito e anche con lo stesso Vignone, ha avuto almeno tre palle gol per sbloccarla, ma Di Martino è stato bravo. Poi nel finale di match la rete di D’Amico che ha rotto l’equilibrio consegnando tre punti d’oro ad un Gela che ha avuto il merito di crederci e di non mollare mai. Ovviamente tanta la delusione in casa di una Nissa che domenica prossima si ritroverà di fronte il Cus Palermo in un confronto alquanto delicato in quanto i palermitani sono anche loro coinvolti nella corsa salvezza e non saranno certo disposti a mollare di un sa, solo millimetro.

La Nissa resta a quota 28 in classifica ma il distacco dall’ultima squadra della griglia play aut (il Castellammare) è sceso a 7 punti. La Nuova Città di Gela invece è risalita a quota 19 in classifica e si rilancia in chiave salvezza grazie al prezioso successo contro la Nissa. Domenica prossima affronterà fuori casa il Casteldaccia.