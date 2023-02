Covid. Monitoraggio Fondazione GIMBE: nell’ultima settimana diminuiti i contagi, in risalita i decessi; crollo vaccinazioni

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 10-16 febbraio 2023, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (28.347 vs 30.901) e un aumento dei decessi (299 vs 279). In calo le persone in isolamento domiciliare (182.174 vs 192.436), i ricoveri con sintomi (3.200 vs 3.459) e le terapie intensive (154 vs 163).

Seppur ampiamente sottostimati i nuovi casi settimanali si confermano in ulteriore calo (-8,3%): da quasi 31 mila nella settimana precedente scendono a oltre 28 mila, con una media mobile a 7 giorni di poco oltre 4 mila casi al giorno. Il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è del 5% in area medica e dell’1,6% in area critica.

Crollano le somministrazioni della quarta dose (-31%) e della quinta dose (-22,4%). I rispettivi tassi di copertura nazionale sono del 31,1% (dal 14% della Calabria al 44,6% del Piemonte); per le quinte dosi è del 14,8% (dal 5% della Campania al 28% del Piemonte).