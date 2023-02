Carnevale a Caltanissetta con musica e animazione ma per i cittadini “si poteva osare di più”

Coriandoli, bambini travestiti con mascherine colorate, musica di sottofondo, profumo di zucchero filato e giochi gonfiabili hanno caratterizzato il pomeriggio di chi ieri, martedì grasso, è andato in Centro storico a Caltanissetta.

Le attrazioni che circondavano la fontana di Piazza Garibaldi hanno fatto parte dell’ultimo evento programmato dall’Amministrazione Comunale per festeggiare il Carnevale 2023.

Una partecipazione inferiore a quella che si è avuta domenica, sempre in centro storico, quando in Corso Umberto si è tenuta la sfilata delle mascherine e la premiazione di quella più bella.

Quel che resta è certamente “la buona intenzione” di far decollare anche a Caltanissetta la festa più colorata dell’anno. Propositi che, però, hanno lasciato perplessi molti cittadini che hanno sottolineato anche attraverso i social i loro dissenso spiegando che “si poteva fare molto di più per rendere vivace e allegro il Carnevale Nisseno”.

Le mattinate dedicate alle scuole, sono risultate “divertenti per i più grandi ma caotiche per i piccoli” e hanno lasciato ai partecipanti più la sensazione di una discoteca a cielo aperto che quella di una festa di carnevale. Un evento che, per di più – è stato sottolineato- è stata curato da un’agenzia di animazione “non nissena”.

Un buon riscontro si è avuto nei laboratori di sabato ma poco spirito inventivo e creativo nel pomeriggio di domenica quando, nonostante la musica coinvolgente, oltre alla sfilata sul palco si poteva “osare di più”.

Si puntava, dunque, sul gran finale del martedì grasso ma i giochi gonfiabili attorno la piazza erano pensati solo per i piccolissimi e, per di più, con file di oltre mezz’ora per un giro di un paio di minuti al massimo. Esigenza, quella dell’accesso contingentato, imposta per motivi di sicurezza.

Quello del 2023, dunque, potrebbe essere definito come un “test” per capire cosa piace e cosa, invece, va migliorato. I cittadini, hanno dimostrato che se si organizza “qualcosa”, sono pronti a uscire di casa. Per farli restare all’aperto, però, serve quel plus valore, quell’evento di qualità che crei interesse o curiosità. E per questo non seve necessariamente un budget elevato ma la capacità di capire cosa potrebbe veramente piacere ai Nisseni e, di conseguenza, realizzarlo.