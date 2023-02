Un altro pomeriggio di festa tra musica e coriandoli in Corso Umberto a Caltanissetta.

Il Sindaco Roberto Gambino ha manifestato la sua soddisfazione per la ricca partecipazione dei cittadini agli eventi del carnevale non soltanto per il pomeriggio di oggi ma anche per le mattinate dedicate alle scuole.

Il prossimo appuntamento è per martedì 21 dalle 16.30 in poi.