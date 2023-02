Caltanissetta, venerdì al Margherita “Anime che si chiamano” mette in scena la lotta alla mafia

Si terrà venerdì alle 20.30 lo spettacolo teatrale “Anime che si chiamano” messo in scena dalla compagnia teatrale “Arcobaleno” con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e l’Unione italiana libero teatro Sicilia

La rappresentazione è tratta dall’omonimo testo scritto da Antonella Morreale e avrà la regia di Franco Sodano e della stessa autrice.

Un cast di 18 persone con musiche dal vivo di Franco Sodano e Gigi Finistrella che farà rivivere i momenti più drammatici legati alla storia della mafia in Sicilia, attraverso le testimonianze di chi li ha subiti, perdendo la vita e gli affetti.

“Saranno raccontate le anime delle persone uccise per aver dedicato la loro vita e le loro scelte alla lotta contro il crimine mafioso, o solo per averlo contrastato, riprendono vita, testimoniando le loro storie in prima persona” hanno raccontato i promotori dell’evento.

Una rappresentazione contro la mafia “senza se e senza ma” raccontata anche attraverso le parole di Giovanni Falcone che con un linguaggio chiaro esprime tutta la voglia di legalità e di rivincita del popolo siciliano onesto. “Vogliamo generare nello spettatore un vero pugno nello stomaco, difficile da reggere, come è difficile, durante le performances degli artisti in scena, ricacciare indietro le lacrime e lo sdegno per taluni accadimenti. Ma anche stimolare una voglia di riscatto ed una speranza riposte nei più giovani, perché prendano coscienza che solo attraverso loro, è possibile, l’unica forma di cambiamento affinché sia sconfitto un fenomeno umano e terribile, che come tutti i fenomeni umani ha un inizio e avrà una fine”.

E proprio per rafforzare questo messaggio sociale di lotta alla mafia la compagnia informa che l’incasso ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 320 4870722.