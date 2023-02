Caltanissetta, venerdì 10 al Margherita il concerto dell’Orchestra di Fiati del “Bellini” e il violinista Pilato

Si terrà venerdì 10 Febbraio alle ore 19:00 al Teatro Margherita, il Concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta.

Il Concerto vedrà la partecipazione del violinista Raffaello Pilato, docente di Violino al Conservatorio “ Bellini” e sarà diretto dal Maestro Angelo Licalsi.

“Il Conservatorio Bellini di Caltanissetta – ha spiegato il Direttore Michele Mosa – ha aderito all’invito del Ministero dell’Università e della Ricerca, offrendo alla comunità un concerto, in occasione delle celebrazioni del “Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo” 2023, consapevoli che la Musica svolge un ruolo fondamentale per la costruzione di una società più giusta e aperta ai valori”.

“Proporremo – ha concluso il Maestro Angelo Licalsi – un programma a tema per fare memoria dei tragici eventi. Del Maestro Fulvio Creux eseguiremo “Il silenzio” nella elaborazione per tamburo, 2 trombe e fiati e il brano “In attesa dell’alba” su lettere di condannati a morte della resistenza italiana per voce recitante e Orchestra di Fiati. Il Concerto proseguirà con The story of Anna Frank di Otto M. Swartz il quale vuole essere nell’intento dell’autore, un messaggio per mai dimenticare le atrocità perpetrate dal nazismo. Il concerto si concluderà con “Rikudim” di Jan van der Roost. Una danza in quattro parti, ricca di cambi di tempo irregolari e intervalli melodici tipici delle tradizioni orientali. Malinconica e affascinante, ha in sé tutto l’incanto della musica popolare ebraica”.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.