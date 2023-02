Caltanissetta, “Una giusta causa”: stasera nuovo appuntamento con la cine rassegna “Supereroi” del Rotary Club

Questa sera, 16 febbraio 2023, al Multisala Palazzo Moncada si terrà il secondo appuntamento della cine rassegna “Supereroi” organizzata dal Rotary club Caltanissetta.

La proiezione che precederà il dibattito è quella del film “Una giusta causa”.

Il confronto sulle principali tematiche affrontate dalla pellicola sarà curato dalla presidente della Corte d’Appello Maria Grazia Vagliasindi e dall’avvocato Claudia Alletto.

Il film, con protagonisti Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston e Kathy Bates, narra la vicenda di Ruth Bader Ginsburg, prima giovane docente di diritto, avvocata, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America, che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità di genere.

A metà degli anni ’50, Ruth Bader Ginsburg è una studentessa ammessa, insieme ad appena otto colleghe di sesso femminile, alla prestigiosa Harvard Law School, nella quale si trasferisce per seguire il marito che aveva iniziato a lavorare a New York. Ruth prosegue poi gli studi presso la Columbia University, dove consegue la laurea in legge nel 1959. Nonostante i brillanti risultati, Ruth incontra enormi difficoltà a trovare lavoro presso uno studio legale, a causa del suo esser donna, ed è pertanto costretta ad accettare un’occupazione come insegnante presso la Rutger Law School.

Nel 1970 il marito le propone di rappresentare un cliente per una piccola evasione fiscale. Apparentemente un caso modesto, presenta poi una discriminazione di genere: l’accusato deve pagare soltanto perché appartenente al sesso maschile. Ruth si presenta dinanzi alla corte d’appello e convince i magistrati dell’assurdità della legge, aprendo la strada per una maggiore eguaglianza sostanziale nella legislazione statunitense.

Il costo del Biglietto Singolo è di € 5.00 mentre l’bbonamento a n. 5 spettacoli è € 20.00

Il prossimo spettacolo si terrà il 17 marzo con il film “LION la strada verso casa” del Regista Garth Davis e il confronto con la dottoressa GABRIELLA TOMAI, Presidente Tribunale per i minorenni di Bologna.

Tutte le proiezioni inzieranno al Multisala Palazzo Moncada alle 20.30

Info Abbonamenti: 0934 547001 – 347 8586382 Multisala Moncada (338 2634288 Segretario Rotary

Nella foto: un momento del primo appuntamento con la cine rassegna