Caltanissetta, Sud chiama Nord per le autonomie fa tappa in città

Tappa a Caltanissetta oggi del movimento fondato da Cateno De Luca Sud chiama Nord per le autonomie.



Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e il deputato Alessandro De Leo nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato gli obiettivi del movimento anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“A Caltanissetta, ha affermato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice rivolgendosi ai tanti sostenitori presenti, siete stati pionieri di questo percorso. Con il 17% di preferenze registrate alle scorse elezioni regionali anche l’apporto di Caltanissetta è stato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo.

Quel risultato deve essere oggi il punto di partenza da cui proseguire per far crescere nuova classe dirigente anche a Caltanissetta.Sappiamo le difficoltà che deve affrontare il territorio e noi siamo qui per dirvi che i deputati regionali e nazionali di Sud chiama Nord sono al servizio del territorio. Come forza di opposizione al Governo vogliamo fare emergere le criticità ed essere da stimolo per la ricerca di soluzioni.

Oggi abbiamo la necessità di riorganizzarci e scendere in campo, vogliamo lavorare per un riscatto concreto della nostra Terra. Anche nella provincia di Caltanissetta Sud chiama Nord sarà presente per incidere nella vita politica delle comunità partecipando alle prossime elezioni amministrative in quei comuni in cui si vota.”



“Sud chiama Nord, ha affermato il deputato regionale Alessandro De Leo, è la forza politica più rappresentativa del territorio. Siamo l’unico movimento meridionalista che ha attivato un progetto di crescita e costruzione di nuova classe dirigente. Ci avviamo infatti verso un percorso di aggregazione. Anche a Caltanissetta la campagna di tesseramento a Sud chiama Nord rappresenta un importante momento di crescita per il nostro progetto politico. Abbiamo dimostrato con i fatti di essere prima di tutto degli amministratori che conoscono il funzionamento degli enti locali e questo ha consentito di raggiungere risultati importanti lì dove siamo stati chiamati alla guida delle comunità.”