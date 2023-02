Caltanissetta, studenti del “Volta” incontrano le istituzioni

Mercoledì 22 febbraio, gli alunni delle classi 3°B e 3°E dell’Istituto “Alessandro Volta”, diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, accompagnati dalle Professoresse Enza La Piana ed Emilia Perricone si sono recati al Palazzo Municipale di Caltanissetta, dove sono stati accolti calorosamente dal Sindaco Roberto Gambino, dal Presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, dal vicesindaco Grazia Giammusso e dagli assessori Ettore Garozzo e Marcello Frangiamone.

L’incontro è stato organizzato dalla professoressa Emilia Perricone nell’ambito delle attività di Educazione Civica, al fine di trattare il tema delle energie rinnovabili e non, nonché quello del rispetto dei beni culturali ed ambientali.

Nell’Aula Consiliare, diventata per una mattinata luogo d’incontro dei giovani, si è aperto un dibattito molto interessante su uno dei problemi principali del nostro tempo e del nostro futuro. Gli studenti hanno espresso ai nostri amministratori i loro dubbi e le loro idee, per conoscere quali azioni si stanno intraprendendo a Caltanissetta e capire quale contributo ciascuno ognuno potrebbe apportare per risolvere le problematiche ambientali e per creare una città più sostenibile.

Questa bella iniziativa di cittadinanza attiva, che ha consentito di realizzare un confronto tra giovani cittadini ed amministratori, ha rappresentato un importante momento di incontro tra giovani e istituzioni e ha gettato le basi per realizzare interessanti attività volte a promuovere la salvaguardia dell’ambiente.