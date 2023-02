Caltanissetta riconosciuta capolista nel sostegno a Elly Schlein per le Primarie PD

L’Onorevole Giuseppe Provenzano del Partito Democratico ha sottolineato il ruolo strategico che sta rivestendo Caltanissetta nelle prossime primarie.

“La Federazione di Caltanissetta ha avuto un importantissimo riconoscimento, vedendosi riconoscere nelle liste per l’Assemblea nazionale a sostegno di Elly Schlein il ruolo di capolista, in un collegio che ricomprende anche le province di Siracusa e Ragusa.

La scelta è stata di un profondo rinnovamento, con la candidatura di Fausto Terrana, segretario provinciale dei Giovani Democratici, un ragazzo di grande talento politico.

Ma questo riconoscimento è il frutto di un lavoro collettivo, come testimoniato dal risultato ottenuto nella consultazione degli iscritti, che a Caltanissetta ha visto prevalere la proposta di Schlein.

Per questo, bisogna ringraziare anche coloro che non sono in lista, ma che attraverso i comitati locali, penso a quello di Caltanissetta con Carlo Vaginelli e a quello di Gela con Licia Abela e altri, hanno già dato un contributo determinante che sarà ancora più prezioso domenica, con le primarie aperte, che mi auguro siano una festa della democrazia e un punto di ripartenza del nostro partito nella provincia”.