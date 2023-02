Caltanissetta, prima edizione del festival “Fra le Vare in preghiera”: momenti culturali e religiosi organizzati dall’Ass. Giovedì Santo

L’Associazione Giovedì Santo presenta la prima edizione del festival “Fra le Vare in preghiera”, che si terrà tra il 24 febbraio e il 18 marzo 2023 presso la sala espositiva delle “Vare” in via Napoleone Colajanni e presso la Cattedrale Santa Maria la Nova.

La rassegna, ideata dal nuovo direttivo guidato dal presidente Arcangelo Giammusso e interamente dedicata alla preghiera e alla meditazione, prevede una serie di eventi religiosi e culturali con professionisti del settore.

L’obiettivo del festival è quello di donare alla città momenti culturali e religiosi che anticipano la Via Crucis cittadina e l’attesissima processione del Giovedì Santo, oltre che far vivere un’esperienza spirituale profonda e significativa a quanti parteciperanno.

La direzione artistica della manifestazione è affidata al nisseno Francesco Daniele Miceli e vedrà coinvolte diverse realtà cittadine: la scuola di danza “Scarpette rosse” di Francesca Gallina, “CS Production” di Corrado Sillitti e la partecipazione straordinaria di Salvina Fama e Mario Sorbello.

Gli eventi in programma prevedono l’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La rassegna gode dell’alto patrocinio della Diocesi di Caltanissetta.

Si ringraziano i partner che hanno reso possibile la realizzazione del festival e la redazione de “Il Fatto Nisseno” per la collaborazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Giovedì Santo tramite il sito web ufficiale e le pagine Facebook e Instagram.

Informazioni di contatto:

Associazione Giovedì Santo

associazionegiovedisanto.cl@gmail.com