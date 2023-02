Caltanissetta, la Torre di Manfria al 7° posto tra i “Luoghi del Cuore” del FAI

Affacciata sul litorale gelese, la Torre guadagna il settimo posto della classifica nella Top Ten siciliana dell’11ª edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore” del FAI e Intesa Sanpaolo che ieri hanno presentato ufficialmente i risultati.

Con 4447 voti si attesta quest’anno come luogo amatissimo che la comunità gelese di ogni età desidera difendere come custode di emozioni e ricordi.

Negli anni passati l’elenco dei siti disseminati per tutta la provincia di Caltanissetta si è rinfoltito: 117 sono i

luoghi presenti nella classifica, siti conosciuti e non, tutti orgoglio dei territori che rappresentano: la Cappella di San Marco a Sutera (545 voti), Castello Manfredonico di Mussomeli (382 voti), Villaggio Monte degli Ulivi

a Riesi (310 voti), le Mura Timoleontee a Gela (251 voti), il Castello di Pietrarossa (250 voti) la Biblioteca Scarabelli e l’Abbazia di Santo Spirito a Caltanissetta e molti molti altri.



Chiuso lo scorso 15 dicembre, con 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi, il censimento

del FAI si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del

patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI.



Il Capo Delegazione FAI Caltanissetta, Giulia Carciotto, esprime profondo entusiasmo e soddisfazione per

un traguardo che passa attraverso la ricostruzione dell’ordinario: “promuoviamo forme di relazione con

l’ambiente e con i luoghi tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle opportunità della comunità. In

questi anni ci siamo concentrati su attività di conoscenza e di valorizzazione tessendo reti virtuose con istituzioni culturali e territoriali al fine di avere una fruizione e un’esperienza costruite sulla reale conoscenza del territorio.” Il censimento del FAI rappresenta un’opportunità per tutti i territori.

Un plauso va dato al comitato Viviamo Manfria, motore e promotore della raccolta firme.



Un ringraziamento a Giovanni Cacioppo testimonial d’eccezione che ha sostenuto il progetto di raccolta firme. Terremo fermo il tuo monito e faremo di tutto per essere ricordati come la generazione che ha

salvato la Torre dall’incuria e dalla distruzione.

Un sentito ringraziamento ai Volontari, ai Giovani e alla Delegazione del FAI per il loro costante impegno che ha permesso di ottenere questi eccezionali risultati.

Infine grazie a tutte le amministrazioni comunali della provincia e in particolare ai Sindaci dei comuni di Caltanissetta, Mussomeli e Gela, per la condivisione dei progetti realizzati e per gli impegni assunti per le prossime iniziative”.