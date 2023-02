Caltanissetta, inaugurato da Campagna Amica il BookCrossing “Prendi un libro lascia un libro”

Nel mercato Campagna Amica nei locali di via Fra Giarratana a Caltanissetta è stato inaugurato l’infopoint “Prendi un libro lascia un libro”.

L’iniziativa, che ha coinvolto diverse realtà appartenenti al mondo delle istituzioni e del terzo settore, mira a sottolineare l’importanza della cultura come “nutrimento dell’anima”. Uno spazio aperto volutamente tra gli stand dei coltivatori diretti del territorio per sottolineare l’importanza di scegliere prodotti di qualità e certificati nella provenienza. Proprio come deve avvenire con la cultura che deve liberarsi delle “fake news” provenienti da fonti incerte per potersi aprire, invece, a contenuti “di qualità certificata”.

Protagonisti principali di questa iniziativa sono la Coldiretti Caltanissetta e Cooperativa Etnos con la collaborazione del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, intervenuto questa mattina con le classi IA Corso Linguistico e IA del Corso Coreutico accompagnate dalla professoressa Loredana Scintilla referente del progetto lettura del Liceo, e della Libreria UBIK Caltanissetta, che ha raccolto diversi libri che sono stati donati da lettori e che la stessa libreria ha messo a disposizione dell’evento.

“Abbiamo riscontrato grande entusiasmo e risposte positive già nella giornata inaugurale – ha commentato il presidente della cooperativa Etnos Fabio Ruvolo – con questa iniziativa di BookCrossing abbiamo voluto sottolineare l’importanza non solo della cooperazione, ma anche della cultura, specie se associata a un’alimentazione a km 0”.