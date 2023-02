Caltanissetta, Giunta (Mezzogiorno federato): “I deputati regionali si aumentano lo stipendio e gli altri lavoratori?”

“La pacchia continua: i deputati regionali si aumentano lo stipendio” ha commentato Salvatore Giunta, Consigliere Nazionale di Mezzogiorno Federato.

“E’ una vergogna, i deputati regionali, in un periodo di grandi ristrettezze economiche, di richieste di sacrifici ai cittadini siciliani, si sono aumentati gli stipendi di circa €1000 con voto segreto , avete capito bene€1000! E pensate anche che il loro stipendio mensile normale è di €12.000, tutt’altro che modesto! Tutto questo per adeguare l’indennità all’inflazione, e gli altri lavoratori? Gli operai, gli insegnanti, non hanno nulla da adeguare?

Siamo alle solite, assistiamo ad esagerazioni dei benefici di chi fa politica, esagerazioni che non fanno altro che allontanare i cittadini dalla politica, aumentare l’ astensionismo, far perdere quella poca fiducia che i siciliani nutrono nei riguardi delle istituzioni.Fare l’onorevole era un grande onore, egli rappresentava le esigenze dei cittadini, realizzava le loro aspettative e lavorava per il bene comune.

Oggi qualcosa è cambiato, la politica è autoreferenziale contano prima gli interessi personali e di partito e solo dopo, molto dopo gli interessi della gente , dei cittadini , dei diversi , delle minoranze.

Dobbiamo operare una svolta nella politica, dobbiamo far sì che prima di tutto torni l’ interesse e il bene comune, i desideri e i bisogni delle comunità.Se vogliamo che la politica torni ad essere la regina delle scienze, il momento più alto della partecipazione democratica, non possiamo più accettare scandali, teatrini e neanche aumenti di stipendio ingiustificati e fuori luogo”.